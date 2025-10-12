Middle East Monitor
Turkish, Syrian officials hold security talks in Ankara

October 12, 2025 at 4:01 pm

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan (3rd R), Turkish National Defense Minister Yasar Guler (2nd R), the head of the National Intelligence Organization Ibrahim Kalin (R) meet with Syrian Foreign Minister Asaad al-Shaibani (3rd L), Defense Minister Murhaf Abu Qasra (2nd L) and Head of Syrian Intelligence Hussain al-Seleme (L) as part of the security cooperation meeting between Turkiye and Syria in Ankara, Turkiye on October 12, 2025. [Ahmet Serdar Eser - Anadolu Agency ]

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, Defense Minister Yasar Guler, and Intelligence Chief Ibrahim Kalin met Sunday in Ankara with their Syrian counterparts for high-level discussions, Anadolu reports.

According to diplomatic sources, Fidan, Guler, and Kalin held talks with Syrian Foreign Minister Asaad Hassan Al-Shibani, Defense Minister Murhaf Ebu Kasra, and Intelligence Chief Hussein Salameh.

The meeting focused on security cooperation between Turkiye and Syria, as well as recent developments.

READ: Turkiye to monitor Gaza agreement implementation on the ground, Erdogan says

